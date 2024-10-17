Фигуристка Юлия Липницкая вышла замуж второй раз. В июне она оформила отношения с хореографом и тренером Дмитрием Михайловым.

Об этом узнал «Матч ТВ».

Именно Михайлов стал отцом второго ребенка фигуристки. Известно, что спортсменка родила сына в конце сентября.

Свадьба с Михайловым прошла летом в закрытом формате. Торжество состоялось на Рублевском шоссе. Второй муж – ровесник Липницкой. Самой фигуристке 26 лет.

Издание отмечает, что в 2024 году Юлия рассталась с мужем Владиславом Тарасенко. Пара воспитывает дочь, которая родилась в 2020-м. Осенью 2022 года Тарасенко был призван по мобилизации на СВО.

Ранее сообщалось, что актер Андрей Гайдулян расстался с женой. Выяснилось, что они разъехались полтора года назад.