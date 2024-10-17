Опубликовано 17 октября 2024, 18:471 мин.
Фигуристка Юлия Липницкая вышла замуж второй раз
Отцом второго ребенка Юлии Липницкой оказался тренер Дмитрий Михайлов.
© Korobeynikov Dmitry/East News
Фигуристка Юлия Липницкая вышла замуж второй раз. В июне она оформила отношения с хореографом и тренером Дмитрием Михайловым.
Об этом узнал «Матч ТВ».
Именно Михайлов стал отцом второго ребенка фигуристки. Известно, что спортсменка родила сына в конце сентября.
Свадьба с Михайловым прошла летом в закрытом формате. Торжество состоялось на Рублевском шоссе. Второй муж – ровесник Липницкой. Самой фигуристке 26 лет.
Издание отмечает, что в 2024 году Юлия рассталась с мужем Владиславом Тарасенко. Пара воспитывает дочь, которая родилась в 2020-м. Осенью 2022 года Тарасенко был призван по мобилизации на СВО.
Ранее сообщалось, что актер Андрей Гайдулян расстался с женой. Выяснилось, что они разъехались полтора года назад.
Источник фото:Korobeynikov Dmitry/East News
Источник:Матч ТВ
Автор:Лилия Караева