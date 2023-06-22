Фигуристка Валиева запросила 2000 рублей у поклонников за фото и автограф на шоу в Сочи

Камила Валиева считается самой обсуждаемой персоной в мире фигурного катания. Особенно о спортсменке стали говорить после допинг-скандала на Олимпиаде-2022. Тогда в крови девушки обнаружили запрещенный препарат. К слову, решения в деле Камилы до сих пор нет. Вот почему она продолжает принимать участие в соревнованиях и ледовых шоу. На данный момент фигуристка задействована в сказке «Спящая красавица: легенда двух королевств». Однако зрители, посетившие шоу в Сочи, были возмущены одним моментом.

Обычно после просмотра сказок фигуристы общаются с поклонниками, делают с ними совместные фотографии и раздают автографы, однако в этот раз ситуация сложилась иначе. Как сообщает Sport24, автограф чемпионки Европы можно было лишь купить. Стоимость услуги составила 1000 рублей. При желании можно было и сфотографироваться с Камилой, однако для этого зрителям пришлось приобрести дополнительный талон за 1000 рублей.

Подобная ситуация возмутила пользователей Сети: «Платные автографы— позор. Хорошо, хоть выход с этого шоу бесплатный».

К слову, сама фигуристка никак не комментировала произошедший инцидент.

Ранее Камила Валиева заявила о травле в Сети после скандала на Олимпиаде. Подробности смотрите в этой статье.