Фигуристка Валиева появилась на публике после решения CAS о дисквалификации

Фигуристка Камила Валиева впервые решилась появиться на публике после вынесенного решения CAS о дисквалификации. Спортсменка посетила хоккейный матч между ЦСКА и Торпедо. Об этом сообщает StarHit.

В конце января спортивный арбитражный суд вынес жесткий вердикт по делу молодой российской звезды фигурного катания. Ее отстранили на четыре года от соревнований, а также аннулировали ее победы с 2021 года. Напомним, что разбирательства начались два года назад, когда Валиеву обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде в Пекине.

В поддержку Камилы выступили многие отечественные звезды спорта и шоу-бизнеса. Они подчеркнули, что фигуристка была несправедливо втянута во взрослые игры. Однако, судя по всему, ей удается справляться с тяжелыми обстоятельствами. Недавно она появилась на хоккейном матче, где ее не смогли не заметить многие фанаты. Они отметили, что Валиева, несмотря ни на что, выглядела прекрасно и даже улыбалась.

В Сети пользователи оставили десятки комментариев, в которых поддержали Камилу и подчеркнули, что она все равно «самая лучшая».

Ранее тренер Этери Тутберидзе впервые прервала молчание по делу Камилы Валиевой.