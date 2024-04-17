Фигуристка Сотникова назвала причины, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего сына

Фигуристка Аделина Сотникова рассказала, почему все еще не вышла замуж за отца своего ребенка. Напомним, что в 2022 году девушка родила сына от теннисиста Дмитрия Попко, но пара не узаконила свои отношения.

Звезда призналась, что они планируют с любимым устроить торжество. Она уже ответила согласием на предложение руки и сердца. Один из поклонников поинтересовался у Аделины, почему они с молодым человеком сначала завели ребенка, а потом уже решили идти в ЗАГС.

«Хочу, чтобы Адриан тоже запомнил свадьбу родителей», — с улыбкой сказала фигуристка.

Девушка также поговорила по поводу предстоящей свадьбы. Она призналась, что хочет сыграть скромное торжество, но до конца в этом не уверена. Более того сейчас пара пока не решает вопросы со свадьбой так как «немного другие планы».

Новость о рождении сына у фигуристки стала шоком для общественности. Обычно Аделина ничего не рассказывала о личной жизни, а тут у нее неожиданно появился сын и жених. Через некоторое время влюбленные начали вместе выходить на публику. Девушка вспоминала, как узнала о том, что беременна. Избранник был в это время в другой стране.

«Купила тест, причем мы пошли с мамой, потому что будущего папы не было в стране. Ждала-ждала-ждала, увидела… не две полоски, там был крестик — и все, у меня шок был. Плакала от радости», – делилась Сотникова в эфире YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой».

Оказалось, что спортсмен не ожидал такого исхода событий и принял слова любимой за первоапрельскую шутку.

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