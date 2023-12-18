Фигуристка Щербакова обиделась и ушла с фотосессии перед шоу Авербуха: неуместное поведение

Фигуристка Анна Щербакова досрочно завершила фотосессию перед шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» из-за поведения фотографов, которое показалось ей неуместным. Олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию покинула место съемки после того, как некоторые из сотрудников с камерами начали давать указания относительно ее позы с использованием фраз в стиле «девушка, сюда» и «глазки поднять». Об этом сообщает РИА Новости.

Анна Щербакова приняла участие в шоу «Вместе и навсегда» Ильи Авербуха, которое прошло в Москве в воскресенье. После комментариев для прессы была запланирована короткая фотосессия, однако она была прервана из-за неудачных комментариев фотографов. Щербакова решила покинуть пресс-волл, выразив свое недовольство произошедшим.

Отметим, что программа Ильи Авербуха посвящена 50-летию самого хореографа. В рамках дневного представления на лед вышел олимпийский чемпион Роман Костомаров, переживший несколько ампутаций конечностей после серьезной болезни.

Мы писали о том, что спортсмен и его партнерша Татьяна Навка исполнили «Кармен» спустя 18 лет. После завершения номера фигуристка трогательно обратилась к партнеру, а зал аплодировал им стоя.