Фигуристка Евгения Медведева намекнула на первую беременность

Однако, как оказалось, ребенка ждет не 24-летняя спортсменка, а жена Александра Энберта, к которой Медведева пришла на гендер-пати.

Отметим, что фигуристка редко делится подробностями из личной жизни, предпочитая больше говорить о своей карьере.

Ранее мы писали, что звезда «Универа» и «Трудных подростков» Екатерина Молоховская отучилась на психолога-консультанта. Но, несмотря на это, она продолжает сниматься в кино.

Актриса призналась, что приняла решение о получении второго образования после пандемии. Тогда Екатерина впервые столкнулась с паническими атаками и захотела подробнее узнать о причинах такого явления.