Фигуристка Евгения Медведева намекнула на первую беременность
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Евгению Медведеву заподозрили в беременности. Фигуристка заинтриговала подписчиков свежим фото, на котором предстала в белой шапке с привязанными на лентах сосками-пустышками.
Одна из ленточек была голубого цвета, а вторая – розового. Девушка прокомментировала кадр двумя знаками вопроса.
Поклонники предположили, что Евгения Медведева предлагает угадать пол своего будущего малыша. К тому же в прошлом году она заявила об отношениях с фигуристом Дмитрием Чигиревым.
Однако, как оказалось, ребенка ждет не 24-летняя спортсменка, а жена Александра Энберта, к которой Медведева пришла на гендер-пати.
Отметим, что фигуристка редко делится подробностями из личной жизни, предпочитая больше говорить о своей карьере.
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