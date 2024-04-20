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Опубликовано 20 апреля 2024, 16:49
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Фигуристка Евгения Медведева намекнула на первую беременность

Евгению Медведеву заподозрили в беременности после фото с сосками-пустышками.
Фигуристка Евгения Медведева намекнула на первую беременность

© Starface.ru

Евгению Медведеву заподозрили в беременности. Фигуристка заинтриговала подписчиков свежим фото, на котором предстала в белой шапке с привязанными на лентах сосками-пустышками.

Одна из ленточек была голубого цвета, а вторая – розового. Девушка прокомментировала кадр двумя знаками вопроса.

Поклонники предположили, что Евгения Медведева предлагает угадать пол своего будущего малыша. К тому же в прошлом году она заявила об отношениях с фигуристом Дмитрием Чигиревым.

Фигуристка Евгения Медведева намекнула на первую беременность

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Однако, как оказалось, ребенка ждет не 24-летняя спортсменка, а жена Александра Энберта, к которой Медведева пришла на гендер-пати.

Отметим, что фигуристка редко делится подробностями из личной жизни, предпочитая больше говорить о своей карьере.

Ранее мы писали, что звезда «Универа» и «Трудных подростков» Екатерина Молоховская отучилась на психолога-консультанта. Но, несмотря на это, она продолжает сниматься в кино.

Актриса призналась, что приняла решение о получении второго образования после пандемии. Тогда Екатерина впервые столкнулась с паническими атаками и захотела подробнее узнать о причинах такого явления.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Юлия Романова
Теги:
Евгения Медведева
беременность
ребенок