Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о приостановке карьеры

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила в своем Telegram-канале о приостановке карьеры. Девушка рассказала хочет посвящать больше времени себе.

26-летняя спортсменка сообщила в своем посте, что последние два года для нее были сложными. Она старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, но в один момент поняла, что ей нужен перерыв. Фигуристка решила взять паузу, чтобы заниматься собой.

«Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», — написала она.

Фигуристка продолжит кататься в шоу. Зимой она также примет участие в прыжковом чемпионате.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. 24 декабря она стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла).

Напомним, ранее шоу Татьяны Навки в Казахстане столкнулось со сложностями. 23 декабря в Алматы должна была состояться громкая премьера ледового шоу «История любви Шахерезады». Однако, как выяснили журналисты, продажи билетов временно приостановили без объяснения причин.