Фигуристка Алина Загитова рассказала о переживаниях из-за сдачи экзаменов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В августе 2020 года спортсменка Алина Загитова поступила в РАНХиГС на факультет журналистики. Сейчас она заканчивает обучение и готовится к сдаче экзаменов.

Фигуристка призналась, что не волновалась так сильно даже во время Олимпийских игр.

«Завтра очень важный, серьезный, нервозный день — сдача госов. Честно могу сказать, что даже на Олимпийских играх я так не переживала, как сейчас. Спонсор моей программы — глицинчик. Всем студентам и учащимся я желаю удачной сдачи экзаменов. Ну и всем нам крепких нервов и хорошего настроения», — написала она в блоге.

Подписчики в комментариях пожелали спортсменке удачи: «Ни пуха ни пера, Алина!», «Не волнуйся, все получится!».

Напомним, Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

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