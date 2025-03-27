Фигуристка Аделина Сотникова рассказала, что улетела с сыном из России

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова улетела с сыном Адрианом из России. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Фигуристка уточнила, что находится с наследником в Аджмане.

«На перезагрузку», — поделилась спортсменка.

Аделина Сотниковародила сына 30 октября 2022 года от теннисиста Дмитрия Попко. Олимпийская чемпионка долгое время скрывала от публики избранника и рассекретила его личность лишь в марте 2023 года. В апреле прошлого года спортсмен сделал предложение Аделине. Фигуристка пока не раскрывала планов на будущую свадьбу, однако признавалась, что очень счастлива.

У Аделины есть сестра Мария. Девушка родилась с синдромом Тричера-Коллинза. У родственницы олимпийской чемпионки не сформировались уши, подбородок и скулы. Сотникова приложила много усилий, чтобы помочь родственнице. Сестра Сотниковой родила ребенка в августе 2023 года. Она ведет полноценную жизнь. Отцом малыша девушки стал парень из Южной Кореи.

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