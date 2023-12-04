«Было необычно и волнительно»: Аделина Сотникова рассказала о дебюте в кино

27-летняя фигуристка Аделина Сотникова рассказала о дебюте в кино. Спортсменка поделилась откровением с изданием «Страсти».

Олимпийская чемпионка посетила презентацию детской косметики блогера Елены Сажиной. Во время мероприятия Аделина пообщалась с нашим корреспондентом и рассказала о съемках в кино.

Осенью 2023 года Сотникова анонсировала свое появление в сериале «1963. Время, вперед!». Кинокартина посвящена Валентине Терешковой — первой женщине, покорившей космос. По словам Аделины, на данный момент отснята только первая серия.

«Мы снимали первую серию, тизер. Сама съемка сериала начнется в апреле. Мне было страшно, потому что такого опыта у меня еще не было. Это было необычно, интересно, волнительно, но режиссер много со мной разговаривала, помогала. Я считаю, что я справилась с первым, небольшим опытом», — рассказала фигуристка.

Сотникова тщательно готовилась к роли: она много изучала сценарий, общалась с режиссером и более опытными коллегами. Как выяснилось, на площадке Аделина сблизилась с актрисой Ульяной Донсковой, которой досталась главная роль. Ульяна поделилась с Аделиной профессиональным секретом и рассказала, как побороть волнение.

«На съемочной площадке было все необычно, потому что съемки длились 12 часов. Мы все это время использовали. Все очень устали, но при этом все друг друга очень поддерживали. Мне особенно, поскольку у меня был первый такой опыт. Спасибо всем большое, кто присутствовал, помогал справиться с волнением», — высказалась Сотникова.

Многие фигуристки после завершения карьеры покоряют не только сферу кино, но и ТВ. Мы поинтересовались у Сотниковой, интересно ли ей попробовать себя в роли телеведущей. К слову, ответ не заставил себя ждать.

«Посмотрим. Мне интересно все новое. Никто не знает, чем я буду заниматься», — резюмировала Аделина.