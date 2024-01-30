Фигуристам из сборной РФ присудили третье место в командном турнире на ОИ-2022

Фигуристам из сборной России присудили третье место в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

29 января 2024 года объявили о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на 4 года. Причиной этого стало нарушение антидопинговых правил, выявленное после командного турнира в Пекине.

В феврале 2022 года наши фигуристы выиграли золото по результатам соревнований. Однако церемония награждения не была проведена из-за ситуации с Валиевой. 30 января выяснилось, что спортсмены лишены звания олимпийских чемпионов в командных соревнованиях. После перерасчета баллов сборная России заняла третье место, а золотые медали достались спортсменам из США. На втором месте расположилась сборная Японии.

Ранее Камила Валиева сделала публикацию в красном платье после оглашения решения суда. Подробности смотрите в этой статье.