Боится внимания: жена Костомарова вынуждена навещать мужа в Коммунарке в костюме медсестры

Поклонники с волнением наблюдают за состоянием фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже 52 дня находится в реанимации. В Коммунарке тщательно скрывают подробности лечения звезды, а к нему пускают только родных. Даже свой 46 день рождения мужчина провел в стенах медучреждения, куда попал из-за пневмонии.

По данным портала Prozvezd, Роман находится в сознании, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

«Он без массивной седации, периодически ему вводят для обезболивания и успокоения пофол (препарат для внутривенной анестезии – прим. автора». Роман постоянно вскакивает, беспокойный, поэтому ему вводят пофол», – сообщает инсайдер.

Источник отмечает, что врачи в ближайшее время не планируют проводить новые операции. Состояние спортсмена оценивается как стабильное. Рядом с ним ежедневно находится жена Оксана Домнина, которая скрывается от излишнего внимания. СМИ пишут, что для этого блондинку переодевают в форму медсестры.

Напомним, что у Костомарова пневмония, осложненная скоплением жидкости в плевральных полостях и заражением крови. Объем поражения легких составляет более 75%. Из-за этого Роман не может самостоятельно дышать, его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, а когда он не справляется, к аппарату ЭКМО.

Главный врач Денис Проценко говорил, что при поступлении у спортсмена выявили бактерию, которая указывала на тяжелое течение болезни. За время пребывания в медучреждении у него развился некроз. В начале февраля мужчине ампутировали одну стопу, а также пальцы и часть пятки на второй ноге.

Чуть позже СМИ писали о том, что был поставлен вопрос об ампутации пальцев рук – спортсмен дал согласие на хирургическое вмешательство. В результате ему отрезали кисти рук, чтобы удалить пораженные некрозом участки.