Фигурист Роман Костомаров после ампутации преодолевает «барьеры жизни» при помощи спорта. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог Олимпийского чемпиона.

В социальной сети Романа появилось очередное видео, на котором он тренируется в зале на установленных протезах. Костомаров показал, как «оттачивает» ходьбу, преодолевая препятствия в виде степ-платформ. Спортсмен символично сравнил их с «барьерами жизни», намекая на личную драму.

Напомним, недавно Олимпийского чемпиона выписали из больницы, в которой он провел 175 дней. В январе 2023 года стало известно о госпитализации Романа с пневмонией. Долгое время он отчаянно боролся за свою жизнь с опасным недугом: Костомаров перенес ампутацию конечностей и инсульт. К счастью, на сегодняшний день его здоровью ничего не угрожает. Фигурист активно восстанавливается и готовится к протезированию руки.

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