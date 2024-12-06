Фигурист Роман Костомаров покинул Россию вместе с семьей

Фигурист Роман Костомаров сообщил, что уехал из России. Вместе с женой Оксаной Домниной, детьми и мамой он поехал отдыхать в Дубай.

Кадром из путешествия спортсмен поделился в личном блоге. Он сфотографировался с семьей на балконе с видом на океан и небоскребы. Роман позировал, сидя в кресле, а вокруг него стояли супруга, дочь Анастасия и мама Валентина Николаевна. Сын фигуриста Илья расположился рядом с отцом.

«Долгожданный отдых с любимыми», - подписал снимок Костомаров.

Отметим, что в начале прошлого года Роман пережил ампутацию кистей и стоп. На восстановление ушло несколько месяцев, и только сейчас он начал возвращаться к нормальной жизни. Спортсмен старается себя ни в чем не ограничивать — посещает светские мероприятия, водит машину, плавает и танцует. Кроме того, он вернулся на лед и этим летом даже подготовил номер с женой Оксаной Домниной, который многих растрогал.

Ранее Роман Костомаров рассказал о своем здоровье.