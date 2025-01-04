Фигурист Илья Авербух перестал скрывать лицо дочери Лии от актрисы Арзамасовой

Фигурист и хореограф Илья Авербух впервые снялся с дочерью Лией, показав ее лицо крупным планом. Малышку звезде родила супруга, актриса Елизавета Арзамасова.

В соцсетях у знаменитости появился трогательный ролик, на котором Авербух держит на руках ребенка в красной пижаме и в повязке с белыми ушками. Лия держит во рту палец и спокойно себя чувствует рядом с папой. Сам Илья светится от счастья и делает танцевальные движения в домашней обстановке.

«Спасибо ушедшему году за то, что подарил мне такое чудо! И, конечно, нашей любимой маме!» — подписал видео фигурист.

Напомним, что девочка появилась на свет в августе 2024 года. Для актрисы это второй ребенок. Ранее в браке с фигуристом Ильей Авербухом у Арзамасовой родился сын Лев.

У самого Ильи есть еще сын Мартин от экс-супруги Ирины Лобачевой.

В декабре Арзамасова поздравила Авербуха с годовщиной свадьбы.

«С того дня, как мы официально стали мужем и женой, прошло 4 года. Заходим на пятый круг полета с новым пассажиром на борту, с доченькой. А еще – с радостью, с нежностью, доверием и любовью», – делилась актриса.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак рассказала о трогательном поступке сына Платона. Она сняла на видео, как мальчик принес ей завтрак в постель.