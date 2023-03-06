Фигурист болен: еще недавно пропадавший на работе Петр Чернышев перестал выходить на лед

Фанаты заподозрили болезнь у мужа актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева. Поклонники обратили внимание на то, что фигурист перестал выходить на лед и был заменен в ледовом шоу Татьяны Навки, которое прошло в эти выходные в Краснодаре.

Еще недавно Чернышев пропадал на работе, однако в постановке «Руслан и Людмила» в Краснодаре выступал не он, а фигурист Дмитрий Соловьев. Спортсмен не комментировал отсутствие, но поклонники нашли свое объяснение.

Некоторые считают, что он пропустил гастроли из-за болезни. Другие полагают, что Чернышев не мог оставить Заворотнюк, состояние которой критическое.

Недавно блогер Рустам Солнцев указывал, что Чернышев работает на износ. Он призывал семью объявить сбор средств на лечение актрисы.

В феврале Чернышев забрал Заворотнюк из клиники, где актриса находилась с сентября 2022 года. Для лечения глиобластомы использовали новый запатентованный метод, который заключается в выжигании раковых клеток радиацией.

Ни автор методики, ни родные Заворотнюк не говорят о ее состоянии после терапии. Известно лишь, что данный способ позволяет продлить жизнь пациентам с глиобластомой в два раза.