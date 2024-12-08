«Да, у нас есть личная жизнь»: мошенники взломали телефон Анны Asti и слили в Сеть откровенные фото

Певица Анна Asti и ее супруг столкнулись с мошенниками. Они взломали профиль артистки и похитили ее личные фото. Когда изображения оказались в Сети в открытом доступе, исполнительница вышла на связь и прокомментировала ситуацию.

Anna Asti высказалась по поводу случившегося в своем Telegram-канале. Она написала, что мошенники шантажировали ее с мужем. Они требовали огромные деньги в обмен на конфиденциальность.

«Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом также шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — написала певица.

Сейчас, по словам звезды, она вместе с супругом преодолевает это испытание. Также она попросила пользователей Сети не заниматься распространением ее личных фото.

Ранее Anna Asti призналась, что собирается стать мамой. По словам артистки, ей хочется двух кучерявых дочек.