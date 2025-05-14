«А он не изменяет вкусу»: жену Александра Цекало сравнили с бывшей супругой шоумена

Шоумен Александр Цекало посетил кинопремию в Москве вместе с женой Дариной Эрвин. После первого за долгое время выхода в свет пары в Сети активно обсуждают то, что нынешняя супруга артиста сильно похожа на его прежнюю любовь – Лолиту Милявскую.

Появление Александра и Дарины на светском мероприятии стало настоящим событием, ведь уже несколько лет они живут в США. На дорожке Эрвин позировала в розовом корсете и атласной длинной юбке, а в руках держала клатч в виде букета, который легко можно было перепутать с настоящими цветами.

В Сети довольно быстро разлетелись свежие фото супругов, и пользователи начали обсуждать внешность Дарины. Так, многие сравнили ее с бывшей женой Цекало Лолитой. Обе брюнетки и намного выше шоумена.

«Куколка, конечно. Очень красивая девушка», «А он не изменяет вкусу. Высокая эффектная брюнетка», «Красивая девушка. Высокая. Лолита тоже была выше его. Нравятся ему такие женщины», - пишут в комментариях.

Ранее Лолита высказалась о доходах Александра Цекало.