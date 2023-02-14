«Сердце не ампутируешь»: найдена причина всех осложнений Романа Костомарова

Совсем недавно Роману Костомарову исполнилось 46 лет. Однако новый год жизни начался для него с тяжелейшего испытания: в упорной борьбе с недугом Олимпийский чемпион потерял стопы. Сегодня стало известно о том, что мужчине ампутировали и кисти рук. На связь с изданием «КП Спорт» вышел врач Яблуновский и объяснил причину резкого ухудшения Романа.

Поговаривали, что фигуристу с самого начала заболевания давали много антибиотиков, и именно это могло и вызвать осложнения. Специалист заявил: не видя медицинской карты Костомарова, трудно судить об этом. Для публики до сих пор является тайной, какие процедуры и лекарства были прописаны спортсмену. Однако Яблуновский предположил: «Здесь может быть сочетание факторов. Осложнения могут возникнуть и от какого-то аллергического препарата».

Также врач добавил, что в ситуации Олимпийского чемпиона трудно делать прогнозы на будущее, поскольку сейчас многое зависит от тактики лечения.

«Стопы отмирают, поэтому приходится их ампутировать. Но сердце-то не ампутируешь… Тут уже вся страна следит, врачи как могут, держат Романа», — резюмировал эксперт.

Ранее в Сети появились новые детали о состоянии Олимпийского чемпиона. Подробности читайте в этой статье.