Фестиваль с участием Филиппа Киркорова и Анны Asti в Дубае решили перенести. Об этом сообщает ИА Регнум.

Запланированный на начало ноября фестиваль Best Music Fest перенесли на неопределенный срок. Организаторы в лице «Русской медиагруппы» объяснили это заботой о безопасности участников фестиваля.

В пресс-релизе отметили «нестабильную геополитическую ситуацию» в регионе.

Напомним, фестиваль Best Music Fest должен был пройти с 3 по 5 ноября в Дубае на территории отеля Jumeirah Beach Hotel. По плану на мероприятии должны были выступить Филипп Киркоров, Ани Лорак, Эмин Агаларов, Зиверт, Алсу, Анна Asti и другие знаменитости.

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