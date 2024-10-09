Отменяет концерты и отказывается от комментариев: что происходит с Успенской после скандала из-за пропажи дочери

Певица Любовь Успенская отменила все октябрьские концерты в Москве и Подмосковье. Залы, в которых должны были состояться выступления, информацию подтвердили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, на отмену шоу звезда шансона решилась из-за отсутствия спроса. Скандал вокруг пропажи Татьяны Плаксиной отрицательно сказался на продаже билетов. Именно поэтому концерты в Орехово-Зуево, Коломне, Сергиевом Посаде, Ярославле и Москве были перенесены на следующий год. Остальные выступления в рамках тура пока в силе. На гастроли Успенская вернется в ноябре.

После того, как Любовь Залмановна сообщила об исчезновении дочери, она больше не выходила на связь с поклонниками. Источники отмечали, что она тяжело переживала из-за всей этой ситуации. 7 октября Татьяна вернулась в Россию из Израиля, но никаких комментариев, как и ее мать, не дала. Сейчас представители певиц не рассказывают о состоянии Успенской. По поводу ее дочери говорили, что с ней все хорошо.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что с Татьяной Плаксиной вели переписку и просили убить Любовь Успенскую.