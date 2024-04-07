Федосеева-Шукшина нашла способ примирить своих враждующих дочерей

Дочери легендарного писателя, режиссера Василия Шукшина продолжают делить наследство знаменитого отца. Их мать, Лидия Федосеева-Шукшина, готовится к новому судебному разбирательству. Первое заседание она пропустила из-за плохого самочувствия. Актриса тяжело переживает из-за данной ситуации и нашла утешение в молитве.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник пояснила, что Лидия Николаевна очень переживает и надеется на мирное разрешение конфликта. Она согласна поровну разделить наследство Василия Шукшина между ними.

«Лидия Николаевна — верующий человек. Она теперь ежедневно молится за то, чтобы в семье наступил мир. Лидия Николаевна надеется, что Бог поможет сестрам наладить общение», — цитирует адвоката mk.ru.

Вдова легендарного писателя пригласила Марию на ужин, чтобы поговорить по душам втроем.

Ольга проводит все время с мамой — Лидия Николаевна поддерживает ее позицию. Точку в этом деле поставит суд. Состояние Федосеевой-Шукшиной нормализовалось, и она готова прийти на следующее заседание суда, чтобы поставить точку в этом деле.

Ранее адвокат раскрыла суть споров дочерей Шукшина. Ольга недавно в ходе другого процесса узнала, что Лидия Николаевна в свое время уступила все интеллектуальные права на его творчество Марии. Сестра при этом не была поставлена в известность: именно это побудило ее обратиться в суд. Ольга считает, что наследие должно быть разделено поровну между детьми писателя.