Пять способов выправить осанку и навсегда избавиться от головной боли

Артрит и варикозное расширение вен, быстрая утомляемость и частая мигрень, проблемы с кишечником и челюстные боли, - все это неочевидные, но почти неизбежные последствия сутулости.

Сутулость сегодня есть почти у всех. Сидячая работа в офисе, многочасовая езда в автомобиле, домашний отдых за компьютером…

Издание WomanHit.ru со ссылкой на телеведущую и модель Оксану Ли, предлагает пять способов выправить осанку. Причем три из них не будут стоить вам ни рубля.

Поставим на голову бокал с вином . И продержим сложную конструкцию несколько секунд. А теперь снимем ее – и запомним положение тела, в котором занимались эквилибристикой. Если проходить так хотя бы пару дней, исчезнут привычная боль и усталость шеи, начнет уменьшаться «второй подбородок».

Расправим плечи. Точнее, позволим им опуститься. Долгая работа за компьютером заставляет наши плечи подниматься вверх. При этом спина сгибается, шея заламывается, таз уходит вперед. Сидим и ходим с опущенными плечами. Левое и правое - на одной линии.

При ходьбе слегка подтягиваем живот . Так будет легче удерживать спину в правильном (прямом) положении. Втягивать живот не нужно, вас начнет гнуть вперед, это лишнее. Напрягам пресс слегка.

Четвертый шаг к улучшению осанки будет стоить денег. А совершим мы его во сне. В том самом сне, при котором мы не можем самостоятельно контролировать наше положение тела.

И поскольку треть жизни, как известно, проходит во сне – есть риск свети на нет все наши дневные усилия.

А потому – покупаем хороший, жесткий ортопедический матрас. И заодно ортопедическую подушку. Мы спим – они работают над нашей осанкой.