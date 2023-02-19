Федор Дунаевский хотел эмигрировать в Германию с семьей, но жена развелась с ним и забрала квартиру

Федор и Ирина Дунаевские состояли в браке 17 лет. Однако внезапно жена подала на развод и намерена забрать квартиру.

Дело в том, что семья Дунаевского собиралась переезжать в Германию. Федор переписал купленную до брака квартиру на супругу, чтобы она занялась ее продажей. Детям планировали сделать немецкие паспорта.

Однако Ирина отменила переезд и потребовала супруга покинуть жилплощадь. Ходят слухи, что девушка влюбилась в массажиста, который работает рядом с клиникой пластической хирургии, где она трудится.

Сам Дунаевский подтверждает неверность жены. По его мнению, Ирина стала тратить большие деньги на свою внешность.

На днях Ирина Дунаевская с возлюбленным и дочерью ходили в кино. Артист переживает, что новый избранник может оказаться мошенником. Также Дунаевский намерен вернуть себе квартиру и жить там вместе с дочерью и сыном.

Ранее мы писали, что звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский попал в больницу с серьезной травмой головы.