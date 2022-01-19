Звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский попал в больницу с серьезной травмой головы

В Москве в результате несчастного случая пострадал звезда фильма Карена Шахназарова «Курьер» Федор Дунаевский. ЧП с актером и предпринимателем случилось, когда он, по данным телеграм-канала «112», выходил из такси в состоянии алкогольного опьянения. Актер оступился, упал и сильно ударился головой.

В больнице 52-летнему Дунаевскому диагностировали серьезную травму головы и многочисленные ссадины.

Напомним, что Федор Дунаевский снялся всего в 10 фильмах, но среди них есть такие, которые стали классикой отечественного кинематографа, — «Курьер» Карена Шахназарова и «Дорогая Елена Сергеевна» Эльдара Рязанова. В фильм Шахназарова школьник Дунаевский попал случайно: его фото показала режиссеру одноклассница Анастасия Немоляева. С ней Федор и попал в актерский состав.

В начале 1990-х Дунаевский уехал в Израиль, где играл в театре, но через несколько лет вернулся в Россию. Во время приезда в Москву Арнольда Шварценеггера и Тома Круза Федор был их гидом. Несколько лет актер владел бизнесом в Италии.

В 2020 году вышел фильм с Федором Дунаевским «Очень женские истории», где главную роль исполнила Анна Михалкова.