Федор Бондарчук заявил о планах трансформировать франшизу «Лед»

Генеральный продюсер франшизы «Лед» Федор Бондарчук заявил в беседе с ТАСС, что четвертая часть картины пока не планируется. Однако режиссер отметил, что проект может ждать трансформация.

«Есть планы пока в этой вселенной немного трансформировать проект», — отметил Федор Бондарчук.

Напомним, фильм «Лед-3» режиссера Юрия Хмельницкого вышел в российский прокат 14 февраля.

24 февраля стало известно, что кассовые сборы картины превысили миллиард рублей за 10 дней в российском прокате. В результате «Лед-3» стал пятым фильмом, собравшим более миллиарда рублей с начала 2024 года.

Кроме того, 26 февраля сообщалось, что «Лед-3» возглавил кинопрокаты России и СНГ в выходные. Картина собрала 462,5 млн рублей за период с 22 по 25 февраля.

Главные роли в фильме «Лед-3» исполнили Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

Ранее мы писали о том, что актриса Мария Аронова допустила возможность съемок фильма «Лед-4».