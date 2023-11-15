Федор Бондарчук: российская киноотрасль испытывает кадровый голод

В российской киноотрасли образовался кадровый голод из-за беспрецедентного количества съемок. Об этом сообщил режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

«Расписаны все — и на годы вперед, так что кадровый голод, конечно же, чувствуется», — объяснил он в интервью ТАСС, отметив, что «количество проектов достигает каких-то заоблачных высот».

Бондарчук добавил, что сотрудничает с профессионалами своего дела: Жорой Крыжовниковым, Андреем Золотаревым, Олегом Маловичко, но талантливых авторов много не бывает, отметил режиссер.

По его словам, сейчас не хватает хорошего жанрового кино, в котором заключено интересное высказывание. Оно необязательно должно быть зрелищным или дорогим в производстве. Бондарчук привел в пример фильмы «Кентавр» Кирилла Кемница и «Далекие близкие» Ивана Соснина, которые полюбились зрителям.

Напомним, ранее режиссер вышел в свет с Анной Михалковой, держа ее за руку. Однако о романе знаменитостей говорить не приходится: их объединяет давняя дружба. Своим вниманием Бондарчук хотел поддержать коллегу.