Федор Бондарчук появился на публике в объятиях известной певицы и без Паулины Андреевой

3 сентября в кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ сериала «Комбинация», посвященный одноименной поп-группе. На мероприятии побывали многие звезды шоу-бизнеса. В числе гостей оказался и режиссер Федор Бондарчук, который вышел в свет без супруги Паулины Андреевой.

Бондарчук долго не появлялся на светских мероприятиях. Но он выступил продюсером проекта, поэтому не мог не прийти на премьерный показ. Правда, режиссер вышел в свет без супруги Паулины Андреевой. Зато он провел много времени с экс-солисткой группы «Комбинация» Аленой Апиной, которую сыграла в сериале Анастасия Уколова, пишет Леди Mail.ru.

57-летний Бондарчук и 60-летняя Апина тепло поприветствовали друг друга и обнялись.

Для выхода в свет Апина выбрала яркий наряд — она появилась на премьере сериала в бежевом платье с блестками, подчеркивающем декольте. Артистка уложила волосы волнами и сделала нежный макияж.

В Сети недавно появились слухи о возможном разводе Бондарчука с Паулиной Андреевой. Всему виной стал иск о разделе имущества, который подала Светлана Бондарчук к экс-супругу. По одной из версий, телеведущая, опасаясь дележки имущества между Бондарчуком и Андреевой, решила заранее отсудить у него свою долю.

Однако, спустя несколько дней, Бондарчук отозвала свой иск. Бондарчук и Андреева никак не комментировали слухи о разводе.