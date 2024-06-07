Фаворитка Филиппа Киркорова показала реакцию певца на ее пластику: открыл рот от удивления
© Starface.ru
Певица Марго Овсянникова показала реакцию коллеги Филиппа Киркорова на свое преображение. Весной по его совету артистка сделала себе пластику, и именно исполнитель хита «Зайка моя» стал одним из первых, кто увидел результат. И судя по тому, как себя повел Филипп, изменения у вокалистки кардинальные.
В личном блоге Марго опубликовала кадры, на которых Киркоров смотрел на нее, широко распахнув глаза и открыв рот. По ним непонятно, приятно удивлен певец или же шокирован от ужаса. Впрочем, как пообещала Овсянникова, долго интригу она сохранять не может, поэтому уже скоро поклонники тоже увидят ее новой.
«Реакция неоднозначная, согласны? Как думаете, он привыкнет к моему новому образу?» - написала артистка в Сети.
По словам Овсянниковой, лицо она покажет 14 июня. Вероятно, это произойдет на «Премии МУЗ ТВ-2024», где она может появиться в сопровождении Киркорова.
Напомним, что Марго решилась на изменения во внешности из-за Филиппа, который рекомендовал ей сделать пластику. Она отправилась к звездному хирургу Тимуру Хайдарову за консультацией, но неизвестно, кто именно проводил операцию.
Ранее фаворитке Филиппа Киркорова потребовалась скорая помощь из-за первого выхода в свет после пластики.