Модель Никулина высказалась о возможности «Модного приговора» без Васильева

Модель Маргарита Никулина высказалась о возможности «Модного приговора» без Александра Васильева. Манекенщица поделилась мнением с изданием «Страсти».

Маргарита на протяжении двух лет снималась в «Модном приговоре». По словам знаменитости, она попала в передачу через модельное агентство Вячеслава Зайцева. За время съемок Никулиной удалось пообщаться со всеми ведущими шоу. Речь идет про Александра Васильева, Эвелину Хромченко и Надежду Бабкину. От участия в передаче у нее остались только теплые воспоминания.

«Александр Васильев очень милый, добрый. Он излучает положительную энергетику. Мы с ним фотографировались. Также и с Бабкиной: она простая в общении, очень интересная, красивая», — рассказала Маргарита.

Модель выразила надежду на то, что «Модный приговор» вернется в эфир ТВ. По данным СМИ, такой поворот событий вполне возможен. Правда, возвращение в проект Васильева остается под вопросом. Маргарита считает, что эта передача невозможна без участия Александра.

«Без Александра Васильева я не представляю это шоу, потому что он — историк моды. Он очень эрудированный», — высказалась модель.

Полное интервью Маргариты Никулиной о модельной индустрии и работе с Вячеславом Зайцевым читайте в этой статье.