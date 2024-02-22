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Опубликовано 22 февраля 2024, 13:52
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Фаворит Аллы Пугачевой женился: первые кадры с церемонии

Фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин женился и показал первые кадры с церемонии.
Фаворит Аллы Пугачевой женился: первые кадры с церемонии

© Lomohov Anatoly/East News

Певец Сергей Савин, которого долгое время считали фаворитом артистки Аллы Пугачевой, женился. Об этом он объявил в социальных сетях и показал первые кадры с церемонии.

Артист признался, что связал себя узами брака с девушкой по имени Радмила. Она не публичная личность и занимается недвижимостью. Отметим, что об отношениях с ней Савин особо не распространялся, поэтому для многих его поклонников новость о свадьбе стала неожиданной.

В личном блоге Сергей опубликовал ролик из ЗАГСа вместе со своей женой. На них он надел обручальное кольцо на палец возлюбленной, а после несколько раз поцеловал ее.

«Сказал – сделал. Принимаем ваши пожелания новой ячейке общества Сергея и Радмилы Савиных», - сообщил певец.

Сергей Савин с женой

Сергей Савин с женой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что о Сергее узнали после того, как он принял участие в шоу «Фактор А», в котором главной была Примадонна. Ей настолько приглянулся молодой артист, что она начала с ним общаться и после окончания проекта. Так, их дружба продолжалась несколько лет, и за это время Савин не раз бывал в гостях у Аллы Борисовны.

Ранее Сергей Сафин высказался о причинах отъезда Аллы Пугачевой из страны.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Алла Пугачева
свадьба
певец
новости звезд