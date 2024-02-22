Фаворит Аллы Пугачевой женился: первые кадры с церемонии

Певец Сергей Савин, которого долгое время считали фаворитом артистки Аллы Пугачевой, женился. Об этом он объявил в социальных сетях и показал первые кадры с церемонии.

Артист признался, что связал себя узами брака с девушкой по имени Радмила. Она не публичная личность и занимается недвижимостью. Отметим, что об отношениях с ней Савин особо не распространялся, поэтому для многих его поклонников новость о свадьбе стала неожиданной.

В личном блоге Сергей опубликовал ролик из ЗАГСа вместе со своей женой. На них он надел обручальное кольцо на палец возлюбленной, а после несколько раз поцеловал ее.

«Сказал – сделал. Принимаем ваши пожелания новой ячейке общества Сергея и Радмилы Савиных», - сообщил певец.