Фаворит Аллы Пугачевой женился: первые кадры с церемонии
© Lomohov Anatoly/East News
Певец Сергей Савин, которого долгое время считали фаворитом артистки Аллы Пугачевой, женился. Об этом он объявил в социальных сетях и показал первые кадры с церемонии.
Артист признался, что связал себя узами брака с девушкой по имени Радмила. Она не публичная личность и занимается недвижимостью. Отметим, что об отношениях с ней Савин особо не распространялся, поэтому для многих его поклонников новость о свадьбе стала неожиданной.
В личном блоге Сергей опубликовал ролик из ЗАГСа вместе со своей женой. На них он надел обручальное кольцо на палец возлюбленной, а после несколько раз поцеловал ее.
«Сказал – сделал. Принимаем ваши пожелания новой ячейке общества Сергея и Радмилы Савиных», - сообщил певец.
Напомним, что о Сергее узнали после того, как он принял участие в шоу «Фактор А», в котором главной была Примадонна. Ей настолько приглянулся молодой артист, что она начала с ним общаться и после окончания проекта. Так, их дружба продолжалась несколько лет, и за это время Савин не раз бывал в гостях у Аллы Борисовны.
Ранее Сергей Сафин высказался о причинах отъезда Аллы Пугачевой из страны.