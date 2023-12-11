Фаворит Аллы Пугачевой рассказал, может ли Максим Галкин* ограничивать певицу в деньгах

Певец и композитор Сергей Савин, названный фаворитом Аллы Пугачевой, прокомментировал шутку ее мужа, шоумена Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ), назвавшего их жизнь в эмиграции «голожопингом». Савин выразил сомнение в том, что артист ограничивает в тратах свою знаменитую супругу.

«Я скажу больше. Шутка про «голожопинг» - это позитивное высказывание, в котором чувствуется спокойствие и некая уверенность в завтрашнем дне», – отметил в беседе c aif.ru фаворит «женщины, которая поет».

Он подчеркнул, что такие люди, как Пугачева и Галкин* не будут сильно переживать о доходах, так как у них наверняка есть приличная подушка безопасности.

По словам Савина, если бы действительно у Галкина* начались «траблы с деньгами», то он никогда не стал бы так легко шутить на эту тему.

Певец не стал осуждать Пугачеву за резкие высказывания после отъезда из России, предположив, что она сделала это на эмоциях. Кроме того, на Аллу Борисовну, по его мнению, оказал сильное влияние Галкин*. При этом Савин подчеркнул, что сам никогда бы не уехал из родной страны в трудный момент.

«Вы спрашиваете, как лично я отношусь к тому, что она покинула страну. Скажу так… Когда твоя страна в беде, когда у твоей страны война, когда твоя страна находится в таком тяжелом положении, нужно стиснуть зубы и дождаться, когда все будет хорошо, и потом уже разговаривать», - сказал Савин, добавив, что это его личные принципы, поступок Пугачевой он судить не готов.

В 2011 году Сергей Савин стал победителем шоу «Фактор А» на телеканале «Россия», где председателем жюри была Алла Пугачева. Между Савиным и Примадонной якобы завязались отношения, несмотря на разницу в возрасте в 39 лет.

Ранее мы писали, что певец Филипп Киркоров рассказал, что в 2022 году пережил настоящую травлю, организованную общественниками-активистами. Как пояснил артист, причиной стали его слова в поддержку шоумена Максима Галкина*.

*(Признан иноагентом на территории РФ)