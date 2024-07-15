ФАС возбудила дело против Альфа-банка и Инстасамки за совместную песню

ФАС (Федеральная антимонопольная служба) возбудила дело против Альфа-банка и певицы Инстасамки из-за рекламного клипа и песни. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Основанием для возбуждения дела послужило заявление гражданина, пожаловавшегося на видео к композиции «Альфа-самка», опубликованной на YouTube-канале Instasamka.

«Спорным в рекламируемом объекте <...> является выражение: «Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка. Я трачу без тормозов, у меня есть карта. С «Альфой» я богата, я трачу без тормозов, также спорный», - говорится в определении ФАС.

В ФАС уточнили, что ролик артистки является рекламой, однако в нем отсутствует наименование или имя лица, оказывающего эти услуги, что нарушает закон. Вдобавок в подобного рода контенте не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнения и прочего по отношению, в том числе, к государственным символам.

ФАС обнаружила нарушения пунктов закона «О рекламе» в ролике, в частности ч. 6 ст. 5 и ч.1 ст. 28. Теперь банку и певице грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

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