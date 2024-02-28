«Фантазия, домыслы»: Игорь Петренко опроверг слухи о многомиллионных алиментах

В СМИ появилась информация, что российский актер театра и кино Игорь Петренко задолжал по алиментам на двоих сыновей 9,2 млн рублей. 46-летний артист назвал данную информацию недостоверной.

Написанную журналистами статью Петренко назвал «неприличной». Он заявил, что не давал интервью. Материал, говорит артист, не имеет отношения к реальности.

«Нарисовали некую фантазию, свои домыслы. Это неправда, что мы распродаём какие-то свои последние вещи. Это, конечно, абсурд и смешно, безусловно. Зачем такое придумывать?», — цитирует актера Абзац.

Петренко отметил, что у него есть непогашенный долг, который он постепенно закрывает. С детьми он поддерживает связь и решает совместно с бывшей супругой. Он заявил, что нигде не прячется.

Речь идет о сыновьях, которых родила актеру его бывшая жена Екатерина Климова. С ней он прожил в браке на протяжении 10 лет.

Напомним, в СМИ писали, что Петренко в 2022 году должен был более 6 миллионов рублей алиментов. Тогда он погасил долг. Как выяснилось сейчас, новый долг актера составляет 9 миллионов 203 тысячи рублей. Соответствующее исполнительное производство появилось в базе судебных приставов.