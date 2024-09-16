«Фантастический подарок»: звездный кондитер удивил Ревву шикарным тортом на его 50-летие

«Спасибо тебе огромное за этот фантастический подарок! Этот волшебный и вкуснейший торт на моем юбилее я и мои друзья не забудут никогда!», — обратился певец к Ренату Агзамову, назвав его лучшим кондитером в мире.

После череды отмененных выступлений в России артист, исполняющий песни под псевдонимом Артур Пирожков, анонсировал новый сольник. Он должен состояться в столице 17 ноября, билеты на шоу стоят от 5 до 18 тысяч рублей.

Юморист счастлив в браке с женой Анжеликой. У них есть дочери Амели и Алиса. Супруги женаты более 15 лет, но недавно Ревва признался, что мама до сих пор не принимает его жену.