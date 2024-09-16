«Фантастический подарок»: звездный кондитер удивил Ревву шикарным тортом на его 50-летие
© Komsomolskaya Pravda/East News
10 сентября комик Александр Ревва отметил юбилей — ему исполнилось 50 лет. Шоумен с размахом отметил праздник. Главным украшением вечера стал огромный торт, который сделал звездных кондитер Ренат Агзамов.
Артист показал фото торта на своей страничке в соцсетях и поблагодарил кондитера за работу. Десерт из четырех ярусов был выполнен в красных, черных и золотых тонах — один из них украсила цифра 50. На его вершине стояла улыбающаяся фигурка Реввы в смокинге.
«Спасибо тебе огромное за этот фантастический подарок! Этот волшебный и вкуснейший торт на моем юбилее я и мои друзья не забудут никогда!», — обратился певец к Ренату Агзамову, назвав его лучшим кондитером в мире.
После череды отмененных выступлений в России артист, исполняющий песни под псевдонимом Артур Пирожков, анонсировал новый сольник. Он должен состояться в столице 17 ноября, билеты на шоу стоят от 5 до 18 тысяч рублей.
Юморист счастлив в браке с женой Анжеликой. У них есть дочери Амели и Алиса. Супруги женаты более 15 лет, но недавно Ревва признался, что мама до сих пор не принимает его жену.