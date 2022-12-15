«Фантастический человек»: Медведева унизила бросившего ее Милохина

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева уже не первый год участвует в рейтинговом шоу Первого канала «Ледниковый период». За несколько лет она сменила уже четверых партнеров на льду, и только один оказался тем, кто бросил ее одну прямо накануне съемок. Спортсменка всегда оправдывала Даню Милохина перед всеми и заявляла, что он надежный и хороший человек, поэтому для нее стало тяжелым ударом его заявление, что он уходит из проекта и улетает в Дубай к друзьям. Хореограф-постановщик Илья Авербух делился, что на Евгении сильно сказался уход партнера, однако сама девушка практически не делала никаких заявлений по этому поводу. В новом интервью фигуристка впервые откровенно призналась, как пережила предательство Милохина и как проходит шоу без него.

По признанию Медведевой, поступок Дани сказался не только на ней, но и на всем проекте. Приходилось день и ночь искать ему замену, и обстоятельства были усложнены еще и тем, что нужен был артист, уже участвовавший ранее в «Ледниковом периоде». «Из-за ухода Дани Милохина из проекта мы вместе с постановщиками потеряли порядка десяти рабочих дней и в суете искали нового партнера. Это была почти невыполнимая задача», - откровенно рассказала Евгения.

Фигуристка призналась, что ей очень повезло, что нашелся Федор Федотов, который по счастливой случайности не был сильно занят на других съемках. Встав в пару, они стали усиленно готовиться к выступлению. По словам Евгении, им приходилось тренироваться даже ночью, чтобы нагнать остальных участников.

«Мы очень сильно опаздывали, поэтому вынуждены были тренироваться ночью по 3-4 часа. Как-то я приехала домой в 4.00 утра. Ну я-то ладно, но как это все выдержал Федор, совершенно для меня непонятно. Он же вообще не спал», - поделилась Медведева.

В любом случае, сейчас фигуристка уже оправилась после предательства бывшего партнера. Она продолжает участвовать в проекте с Федором Федотовым и признается, что он «фантастический человек», с которым ей сильно повезло. Расхваливая нового партнера, Медведева доказывает всем, что он намного лучше сбежавшего Милохина.

К слову, сам Милохин сейчас находится в США. Недавно он выпустил новую песню, в которой признался Евгении Медведевой в любви. Спортсменка на такое откровение никак не отреагировала.