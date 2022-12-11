Даня Милохин жестко прошелся по Первому каналу и призвался в любви Медведевой

Скандал между Первым каналом и Даней Милохиным разгорелся новым пламенем. Началось все с того момента, когда Даня покинул шоу «Ледниковый период» и уехал отдыхать.

На днях блогер выпустил песню, в которой рассказал свою правду. Оказалось, что он не понимает, зачем согласился на совместные проекты с Первым каналом. Просто он начал дружить с Басковым, а потом все понеслось само. Назвав Первый канал своей бывшей, он признался, что они не сошлись характерами.

Что касается Медведевой, тут Милохин выразил слова любви. Он понимает, что девушка его не простила, но признался, что он и она на льду были красивыми.