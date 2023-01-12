Фанаты заподозрили тяжелую болезнь у располневшей актрисы Марии Кожевниковой

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова напугала поклонников своим преображением. На днях актриса появилась на премьере фильма в неряшливом виде. Она набрала лишние килограммы и надела трико.

38-летнюю знаменитость не сразу узнали на ковровой дорожке. Мария была в сером спортивном костюме большого размера, черных ботинках и куртке, но с солнечными очками. Артистка сделала укладку и макияж, но не смогла скрыть изменения. Многие отметили, что у Кожевниковой очень поправилась лицо. Некоторые даже подозревают, что девушка серьезно больна. Фото можно посмотреть здесь.

«Гормональный сбой», «Может опять беременна?», «На Адель похожа», «Где же наша Аллочка», «Ну и стиль», – пишут в соцсетях.

Напомним, что в одном из интервью Мария признавалась в проблемах со здоровьем, правда, ментальных. Многодетная мама рассказала, что боролась с депрессией и вела закрытый образ жизни.

«Нельзя по щелчку пальцев резко вновь стать веселым и жизнерадостным человеком. Я до сих пор еще потихоньку выхожу из депрессии. Мне раньше казалось, что это все дурость, возникающая от безделья. Пока сама не попала в такую ситуацию», – делилась звезда.