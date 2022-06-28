Мария Кожевникова решила завязать с политикой: «Три года депрессии»

Популярная актриса Мария Кожевникова в свое время решила променять кинематограф на политику. Она была членом комитета по культуре с 21 декабря 2011 по 5 октября 2016, а также членом Общественного совета МГЕР в 2011—2016 годах. За время своего нахождения в Госдуме она хоть и добилась внушительных результатов, цену за свою активность тоже заплатила немалую.

Со временем должность депутата в Государственной думе перестала ее вдохновлять, и актриса решила снова сменить вектор развития. Теперь она с содроганием вспоминает о том времени, которое посвятила политике. «Я бы сказала так, человеку эмоциональному и сердечному там не выжить, либо сойдешь с ума, либо — с волками жить — по-волчьи выть. Со мной случилось первое, три года депрессии... только вылезла, а точнее — вылезаю», — не стала скрывать эмоции знаменитость в своих соцсетях.

Звезде телесериала «Универ» пришлось даже обратиться к специалистам, чтобы они помогли ей избавиться от страхов, тревог и депрессии. Она посоветовала всем, столкнувшимся с подобным состоянием, не стесняться обращаться к психотерапевту, иначе самостоятельно справиться будет очень сложно.

Напомним, в 2013 году Мария Кожевникова обвенчалась в одном из православных храмов в Ницце с бизнесменом Евгением Васильевым. Сейчас пара воспитывает троих детей: 8-летнего Ивана, 7-летнего Максима и 4-летнего Василия.