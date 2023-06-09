Фанаты ужаснулись изменениям Ольги Бузовой

На днях во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась церемония награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ, которую посетила Ольга Бузова. Певица шокировала всех своим внешним видом.

Об этом сообщает Экспресс газета.

Несмотря на скромный для Бузовой наряд: розовое платье-футляр, скрывающее недостатки фигуры, фанатам удалось заметить массивные руки, бедра и округлившийся живот певицы.

Напомним, недавно Ольгу Бузова обвинили в пластике лица, на что артистка отреагировала крайне остро. Певица в принципе не жалеет ответов хейтерам.

«Но что касается меня, то оставьте за мной решения, как жить с моей внешностью и с моей фигурой. Не нравится — проходите мимо», — заявила певица.

Кстати, недавно комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал неудачную фотографию бегущей артистки. Эта публикация вызвала множество обсуждений. Спортивный комментатор не устает «подкалывать» Бузову: еще в 2021 году Губерниев довел певицу до слез прямо в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также летом этого года певицу заподозрили в беременности. Тогда Бузова ответила, что причина изменений ее фигуры — в постоянных перелетах и сложном графике.