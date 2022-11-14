Фанаты поздравили Ольгу Дроздову и Дмитрия Певцова после фото с новорожденной девочкой

Актер Дмитрий Певцов опубликовал свежее фото, на котором его 57-летняя супруга Ольга Дроздова держит новорожденную девочку. Фанаты начали поздравлять пару.

Радостный повод, действительно, есть – актерская семья стала крестными родителями девочки. Ребенок появился в семье студентов, у которых преподают Певцов и Дроздова.

По этому поводу актер написал: «Наши выпускники и студенты начали… сами становиться родителями. А мы - крестными родителями их деток».

В той же публикации Певцов сообщил, что со студентами приходится проводить много времени, вплоть до ночи. Для учащихся они стали психологами, врачами, учителями и «родителями».

Рождение ребенка Певцов назвал «радостной радостью».

В комментариях поклонники писали слова поздравления и говорили, «как повезло ребятам быть под их «крылом».

Ранее Певцов в годовщину брака рассказал, как по вине регистратора в ЗАГСе женился на «мужчине».