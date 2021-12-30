Дмитрий Певцов в годовщину свадьбы с Ольгой Дроздовой рассказал, что женился на «мужчине»

«27 лет назад в этот день, 30 декабря 1994 года, в Мещанском загсе Москвы был зарегистрирован брак Певцова Д. А. с… (внимание!) ДроздовЫМ О. Б.! Ошибку заметили только на выходе из загса. Исправили, конечно.

Но мы ведем наше семейное летоисчисление со дня нашей первой встречи — 7 мая 1991 года. Так что 07.05.2022-го нашей семье будет уже 32 года.

Семья певчих дроздов поздравляет всех с наступающими праздниками! С новым 2022 годом и, самое главное, с Рождеством Христовым! С тем самым Рождеством, со дня которого и идет летоисчисление всего нашего человечества. Добра! Радости! Любви! Терпения! Здоровья! Божьей помощи в добрых делах», — рассказал актер, а заодно поздравил подписчиков со всеми наступающими праздниками.

Напомним, что у Дмитрия и Ольги есть 14-летний сын Елисей. Мальчик появился на свет лишь через 13 лет после свадьбы родителей. У Певцова также был старший сын Даниил, рожденный актрисой Ларисой Блажко, но в сентябре 2012 года молодой человек погиб, упав с балкона.