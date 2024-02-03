Фанаты поддержали оставшегося без работы Милоша Биковича: в их числе Юлия Высоцкая

Сербско-российский актер Милош Бикович лишился роли в третьем сезоне сериала «Белый лотос» американской компании HBO. Артиста решили поддержать как простые фанаты, так и знаменитости.

Бикович отреагировал на заявление о лишении роли на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Он назвал случившееся «торжеством абсурда и поражением искусства».

«Мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — сказал он.

В защиту актера выступили его многочисленные фанаты. В комментариях под постом Биковича они адресовали ему слова поддержки.

«Милош, значит будет еще лучше предложение! Спасибо за стойкость и принципиальность!; Держись брат, не переживай! Ты большой молодец и настоящий человек; То что происходит сейчас временно. Ты талантливый и яркий актёр и ещё снимешься в отличных проектах», — написали они.

Понравился пост артиста и актрисе, ведущей программе «Едим дома» Юлии Высоцкой. Она поставила лайк артисту.

Напомним, в сериале «Белый лотос» должен был исполнить роль русского йога и ментора. Но в конце января на артиста пожаловалась украинская сторона, и его исключили из проекта.