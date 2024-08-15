«Фанаты определенных личностей»: жена бывшего мужа Анастасии Волочковой пожаловалась на травлю

Телеведущая Елена Николаева призналась, что неоднократно подвергалась травле после того,как в 2020 году стала женой бывшего избранника балерины Анастасии Волочковой, бизнесмена Игоря Вдовина.

«Вы знаете, я влюбилась. Ну, несколько лет назад. И понеслось — в уютный, элегантный, умный мир подписчиков и друзей пришли какие-то странные невежественные и весьма бесцеремонные люди. Фанаты определенных личностей и их образа жизни», - разоткровенничалась Николаева в своем блоге.

Она подчеркнула, что на какое-то время даже перестала вести соцсети, однако позже пришла к выводу, что не собирается ограничивать себя и терпеть упреки хейтеров.

Елена Николаева и Игорь Вдовин воспитывают двух совместных детей. Кроме того, у телеведущей сложились теплые отношения с дочерью мужа от Волочковой. 18-летняя Ариадна проводит много времени с мачехой.

Ранее Анастасия Волочкова возмутилась повышением цен на билеты в Большой театр. Она заявила, что хочет призвать к совести руководство театра и назвала происходящее там «беспределом».