«Фанатов придется расстроить»: Мария Зайцева сделала заявление о бывшем муже Алексее Гомане

Певица Мария Зайцева опровергла слухи о воссоединении с Алексеем Гоманом. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Экс-солистка группы «#2Маши» Мария Зайцева, несмотря на расставание с Алексеем Гоманом, продолжает появляться в компании певца — периодически они выступают дуэтом, а в соцсетях делятся совместными снимками. На этом фоне поклонники начали говорить о возможном воссоединении пары.

Однако Мария Зайцева опровергла любые слухи на эту тему. По ее словам, они с Гоманом давно разведены.

«Мы с Лешей никогда не выносили подробности нашей личной жизни в публичную плоскость, из развода громкого события не делали. Во-вторых, фанатов все-таки придется расстроить — как супруги мы с Лешей вместе уже не будем. Но мы по-прежнему остаемся близкими людьми, навсегда связанными общим ребенком», — объяснила она.

Певица добавила, что сохранила хорошие отношения с бывшим мужем благодаря прошлому браку отца, от которого у Зайцевой есть сестра.

Ранее мы писали о том, что Мария Зайцева рассказала об отношении к браку после развода.