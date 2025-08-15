«Фамилия моего режиссера не Пупкин»: снимающаяся только у мужа Высоцкая ответила, почему не работает с другими

Актриса Юлия Высоцкая высказалась по поводу того, что снимается только в фильмах мужа Андрея Кончаловского. Она призналась, что ходит на пробы в проекты других режиссеров, но у нее с ними не складывается. Об этом артистка сообщила в шоу «ALEKÓ In My Bag».

По словам Высоцкой, Кончаловский — ее главный режиссер и поклонник. Несмотря на то, что они женаты уже много лет, кинематографист по-прежнему восхищается женой и присылает ей цветы на каждый спектакль. Также Юлия рассказала, что супруг оставляет ей милые записки, которые она хранит в косметичке и в пьесах.

В том, что талант Высоцкой раскрывает в основном только Андрей Сергеевич, сама актриса не видит ничего плохого. Она отметила, что считает мужа выдающимся режиссером, поэтому ей не стыдно появляться исключительно в его проектах.

«Мой друг-скульптор сказал: „Лучше быть артисткой одного великого режиссера, чем сниматься где попало“. Клянусь! И я решила, что буду артисткой одного режиссера. На какие-то пробы хожу и не складывается. Фамилия моего режиссера не Пупкин, наверное, так и должно было быть», — заявила Высоцкая.

К слову, другой российский режиссер Сарик Андреасян тоже снимает в каждом проекте жену Лизу Моряк. Он признавался, что видит в ней самую красивую женщину, поэтому не может не брать в свои фильмы и сериалы.

