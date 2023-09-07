«Фактически я сделал Зайцева»: объявился новый наследник знаменитого модельера

Пока за наследство Вячеслава Зайцева борются его сын Егор и бывший манекенщик Эдуард Кривенко, появился еще один желающий продолжить дело знаменитого модельера. В студию передачи «МАЛАХОВ» неожиданно пришел Александр Романов.

Он заявил, что является единственным владельцем бренда «Слава Зайцев» и, соответственно, эксклюзивным официальным представителем покойного кутюрье. В подтверждение своих слов Романов предоставил все необходимые документы.

Кроме того, бизнесмен утверждает, что обладает моральным правом на то, чтобы заниматься делом Зайцева, поскольку в свое время он вошел в число организаторов этого глобального проекта.

«Фактически я сделал Вячеслава Зайцева в том виде, в котором он есть», – подчеркнул Александр Романов.

Как оказалось, некоторое время назад предприниматель попытался выйти на связь с сыном модельера Егором с целью помирить его с отцом и даже предложить ему пару проектов. В ответ на это Романов получил жесткий отказ. Он отмечает, что Егор уже тогда переживал из-за наследства. По словам бизнесмена, сын Зайцева боялся, что кутюрье отпишет все Александру.

«У меня есть все права на производство, торговую марку, все... С пакетом этих документов я могу завтра прийти в Дом моды и приступить к реализации проекта, который мы задумывали с Зайцевым. Но ни с кем более», – заключил он.

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