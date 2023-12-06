«Фактически ее содержит»: рублевские олигархи объяснили, почему Пугачева до сих пор вместе с Галкиным*

До отъезда из России Алла Пугачева была постоянной гостьей в домах олигархов с Рублевки. Сейчас их отношение к Примадонне изменилось во многом из-за политических высказываний ее мужа. Светская львица Алена Кравец объяснила, что именно удерживает артистку с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

По словам светской львицы, Пугачевой комфортно со своим супругом. Кроме того, он единственный из ее мужей взял на себя содержание семьи.

«Пятый муж окружил ее вниманием, заботой, комфортом. А что еще человеку на восьмом десятке лет надо? — сказала Кравец aif.ru. — К тому же сейчас Пугачева на пенсии, а Галкин* много работает и, фактически, ее содержит».

В 2022 году Примадонна и шоумен переехали из России в Израиль. После недавних волнений в стране они перебрались на Кипр.

Ранее Кравец рассказывала, что олигархи недовольны словами Пугачевой о «холопах и рабах». Именно поэтому они больше не хотят иметь с ней дел, хотя раньше с удовольствием звали певицу на свои мероприятия. Ее присутствие поднимало статус события, но теперь все изменилось.

*признан иноагентом на территории РФ