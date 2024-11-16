Фактически даром: Анна Калашникова не может избавиться от квартиры в Испании

Певица Анна Калашникова пожаловалась, что столкнулась с трудностями при продаже заграничной недвижимости. Она призналась, что в 2017 году купила квартиру в Испании, однако после 2022 года посещать эту страну стало проблематично.

«Планировала, что летом с сыном будут проводить там свой отпуск. Но сейчас это делать проблематично. Во-первых, очень трудно получить визу. Испанцы дают самые короткие визы. Плюс стало очень тяжело туда добраться. Перелет может занять и сутки. С детьми очень сложно: не каждый ребенок выдержит такую дорогу с пересадками», - рассказала Калашникова в беседе с mk.ru.

Она подчеркнула, что выставила квартиру на продажу, но спрос оказался слишком низким из-за отсутствия в стране российских туристов. Помочь звезде не смогли даже агенты по недвижимости.

«У меня недвижимость под Аликанте. Раньше здесь отдыхали тысячи туристов из России. Но сейчас это направление потеряло актуальность. Спросом среди отдыхающих не слишком пользуется по причинам, которые я озвучила выше», - пояснила артистка.

Она также с грустью констатировала, что с 2017 года квартира не выросла в цене. Так как недвижимость была куплена в ипотеку, получается, что Калашникова вынуждена продавать квартиру дешевле, чем приобретала.

При этом артистка выразила уверенность, что испанские агенты по недвижимости обманывают россиян, попавших в сложную ситуацию. По ее мнению, они намеренно предлагают продать квартиру фактически даром. Соотечественникам, столкнувшимся с аналогичной проблемой, Калашникова рекомендовала тщательно выбирать агентство, которое добросовестно подойдет к своей работе.

Ранее Анна Калашникова приобрела квартиру в элитном ЖК Москвы за 250 млн рублей. Звезде пришлось взять ипотеку под 17,5%. Артистка рассказала, что ежемесячно платит 408 тысяч рублей.