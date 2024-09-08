«Фактически чуть не убили»: Картозия назвал причину закрытия шоу «Ревизорро»

Российский телепроект «Ревизорро» пользовался большой популярностью у телезрителей. Ведущей первых сезонов была Елена Летучая, сразу же ставшая звездой шоу. Но его закрыли ради безопасности всей съемочной группы, рассказал гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия.

Картозия был одним из создателей шоу. По его словам, передача стала очень популярной, благодаря совместной работе телеведущей и съемочной группы. Вместе с Летучей за кадром была Елена Щипунова, которая подсказывала телеведущей нормы законов.

На протяжении двух лет Летучая ездила по злачным местам. Как пояснил директор телеканала, Елена отлично справлялась со своей работой, терпела несправедливость и показывала себя в лучшем свете.

Но агрессивное поведение владельцев заведений все же нанесло ущерб нервной системе знаменитости — они могли броситься на нее с заточками, пытались зарезать, кидались ножами и сковородками.

«Она все выдерживала, причем, с достоинством. Но в конце пути случился Сыктывкар, где их фактически чуть не убили. У нее начались панические атаки. Мы закрыли проект», — рассказал Картозия в интервью Надежде Стрелец.

В одном из интервью Летучая рассказывала, что не ситуация в Сыктывкаре побудила ее уйти из шоу. На съемках московского «Ревизорро» Елена узнала, что кто-то из съемочной команды сливал, в какие заведения придет проверка. Именно нечестность с их стороны возмутила звезду.

Недавно Елена Летучая похвасталась идиллией в отношениях с мужем, предпринимателем и адвокатом Юрием Анашенковым.